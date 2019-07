Tunesië-trip van Steltenlopers valt in water door overlijden president: “Dit kost ons minstens 30.000 euro” Wim De Smet

26 juli 2019

15u10 2 Merchtem Een reis met optreden op het Tunesische eiland Djerba, het had het hoogtepunt van het jaar moeten worden voor de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. Maar de dood van de Tunesische president Beji Caïd Essebsi (92) heeft er anders over beslist: het optreden én de reis gaan niet door. De steltenlopers zijn in één klap 30.000 euro kwijt.

De vijftig leden van de Koninklijke Steltenlopers stapten gisteren rond 15 uur goedgemutst op de bus richting de luchthaven in Zaventem. De sfeer zat er in, want dit werd de uitstap van het jaar. De steltenlopers zouden voor het eerst hun opwachting maken op Afrikaanse bodem en dan nog wel op het vermaarde Ulysse Festival in Djerba. De vliegtuigtickets moesten ze zelf betalen, maar de festivalbazen hadden voor hen wel een tof verblijfsarrangement uitgestippeld: tien dagen in een viersterrenhotel met zwembad aan de kust, allemaal op kosten van de organisatie.

Rechtsomkeer

Maar de bus was nog geen vijf kilometer ver toen voorzitter Roger Daelemans een telefoontje kreeg. De president van Tunesië bleek plots overleden. “Alle festivals en optredens zijn geschrapt, blijven jullie maar in België”, klonk het aan de telefoon. Daelemans wist niet wat hij hoorde. “We zaten nog maar in buurgemeente Wolvertem en vanuit het niets vernamen we plots dat we rechtsomkeer mochten maken”, vertelt hij. “Al onze mensen hadden zo uitgekeken naar het optreden in Djerba en uiteraard naar het magnifieke verblijf. Maar één telefoontje later was alles voorbij.”

Twintig minuten nadat ze vanuit Merchtem richting Tunesië vertrokken waren, stonden de steltenlopers alweer terug aan hun lokaal. “Iedereen was echt onder de indruk”, vertelt de voorzitter. “Veel van onze leden hadden hun spaarcenten aangesproken om dit vliegticket te kopen. We zijn met ons allen zeker 30.000 euro kwijt.”

Ferry

In die 30.000 euro zit ook het transport van de stelten zelf. “Onze houten stelten kunnen niet mee op het vliegtuig”, vertelt Roger Daelemans. “Twee van onze leden reden daarom met de vrachtwagen naar Marseille. Van daaruit zouden ze met de ferry richting Tunis gaan, om nadien in Djerba aan te komen. Die mensen staan daar nu voor niets. En de kosten zijn voor ons.”

Op het Ulysse-festival treden verschillende buitenlandse groepen op. “Maar ook alle andere groepen hebben dezelfde onaangename boodschap gekregen. In heel Tunesië werd een week van nationale rouw afgekondigd. Dat is blijkbaar traditie in moslimlanden. Dat betekent dat het openbaar leven er bijna letterlijk stil valt. Een Turkse groep stond gisteren al in Tunesië en is zonder veel commentaar kunnen terugkeren. Wij hebben nog contact opgenomen met ons hotel om te vragen of we toch niet gewoon daar konden verblijven, ook al gaat het optreden niet door. Maar in het hotel nemen ze zelfs de telefoon niet meer op. Dit is echt zo erg. We gaan proberen om via de verzekering toch iets van ons geld te recupereren, maar eenvoudig zal dat niet worden.”