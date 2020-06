Tuin van voormalige dokterswoning vanaf 1 juli toegankelijk voor iedereen



Wim De Smet

23 juni 2020

11u40 0 Merchtem Vanaf 1 juni is de tuin van het herenhuis tegenover het gemeentehuis open voor het publiek.

De gemeente is sinds vorig jaar eigenaar van de statige woning in de Bogaerdstraat. De oude tuin werd opgefrist en heraangelegd. De tuin is tijdens de zomermaanden toegankelijk van 9 tot 20 uur. Van 1 oktober tot 31 maart kan je er terecht tussen 9 en 17 uur. “We hebben de voorbije weken alles in het werk gesteld om hier een gezellig plekje te maken waar iedere Merchtemnaar even op adem kan komen”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Er werden nieuwe paden aangelegd, een groot terras en het gazon werd opnieuw ingezaaid. Tegelijk hebben we ook bankjes en picknicktafels laten plaatsen zodat de mensen hier tijdens hun middagpauze een broodje kunnen verorberen.”

Wat er met het herenhuis zelf gaat gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Volgens burgemeester Mast wordt de komende maanden een overzicht gemaakt van het gemeentelijk patrimonium.

Het herenhuis in de Bogaerdstraat dateert van 1847 en werd gebouwd als dokterswoning in opdracht van Honoré Vanderlinden. De bouwheer was niet alleen dokter maar ook burgemeester van Merchtem in de periode 1852-1864. Vanaf 1890 werd ze bewoond door notaris Amedée Heckelers. Tijdens de jaren ‘60 werd het pand opnieuw in gebruik genomen als dokterswoning.