Tuin van dokterswoning wordt evenementenweide tijdens ‘Hof op Stelten’ Wim De Smet

04 september 2020

14u25 2 Merchtem De centrumtuin in Merchtem, gelegen achter een voormalige dokterswoning, vormt de komende weken het decor voor ‘Hof op Stelten’. De gemeente wil met het initiatief het verenigingsleven een extra boost geven.

“Het is onze bedoeling om de mensen en de verenigingen weer samen te brengen”, meldt burgemeester Maarten Mast. “In de tuin komt een tent voor driehonderd bezoekers, volledig ingericht volgens de corona-richtlijnen. Hier gaan we van 11 september tot en met 18 oktober ieder weekend evenementen organiseren.”

Gene Thomas

De programmatie oogt heel divers. Het Merchtems Volkstheater werd al gecontacteerd maar evengoed de fanfares en harmonieën van het dorp. Ook voor deejays wordt een podium vrijgehouden. Kers op de taart is een optreden van Gene Thomas op 12 september. “We werken voor de optredens samen met het eventbureau van Christophe Van Campenhout”, vervolgt de burgemeester. “Op die manier kan hij ook enkele van zijn mensen aan het werk houden want de cultuursector werd heel zwaar getroffen door de crisis. En de verenigingen kunnen ook een extra euro gebruiken. We gaan hen inschakelen om de drankverkoop te garanderen zodat ze ook nog iets kunnen bijverdienen.”

De centrumtuin zal iedere vrijdag en zaterdag openen van 18 tot 23.30 uur, op zondag van 12 tot 18 uur. De uren kunnen nog schommelen naargelang de programmatie. Inschrijven vooraf is verplicht, dat doe je via deze website.