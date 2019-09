Topman van Thomas Cook wilde ooit burgemeester van Merchtem worden Wim De Smet

24 september 2019

14u55 1 Merchtem Frank Meysman (67), de topman van het failliete Thomas Cook, wilde in 2006 burgemeester van Merchtem worden. Meysman was lijsttrekker voor CD&V, maar botste op de populariteit van toenmalig burgemeester Eddie De Block (Open VLD). Na die nederlaag vertrok de CEO met stille trom uit de politiek.

Frank Meysman kwam in 2011 aan het hoofd te staan van Thomas Cook. Voordien zat hij op topfuncties bij onder meer koffieproducent Douwe Egberts. Volgens de Britse krant The Telegraph zou de Belgische voorzitter sinds 2014 al bonussen gekregen hebben tot 1,8 miljoen euro. Meysman zit momenteel thuis maar wil liever niet uitgebreid reageren. “De voorbije dagen waren enorm zwaar en mijn gedachten zijn nu bij de werknemers van Thomas Cook”, meldt hij. “Ik ben ook begaan met de mensen die nog een reis willen maken zonder veel zorgen. Bovendien ben ik sinds maandagmiddag geen voorzitter meer van de raad van bestuur. Alles wat nu gebeurt, is het werk van de curator. Ik ken de achtergrond van het verhaal, maar momenteel kan ik ook alleen maar toekijken.”

Dehaene

De ambitieuze en invloedrijke Frank Meysman geniet niet alleen bekendheid in het bedrijfsleven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was hij in Merchtem kandidaat-burgemeester. Meysman wilde de liberale hegemonie van Eddie De Block, broer van Maggie, voor eens en altijd doorbreken. Zijn kandidatuur verliep niet onopgemerkt. Vanuit het niets belandde hij bovenaan de CD&V-lijst en verdrong hij voormalig schepen en stemmenkanon Fons Heyvaert naar de lijstduwersplaats. Volgens ingewijden kon Meysman de populaire Heyvaert maar opzij schuiven dankzij de uitdrukkelijke steun van Jean-Luc Dehaene. Meysman wist op zijn beurt ook Hilde Dehaene, dochter van Jean-Luc, op de lijst te zetten. Hij startte ook een voor die tijd opmerkelijke campagne onder de slogan ‘Mooier Merchtem’.

Maar het resultaat was een half drama. Burgemeester De Block (Open VLD) behaalde de absolute meerderheid en boekte 3.606 voorkeurstemmen. Frank Meysman strandde op 1.382 voorkeursstemmen. En wat nog erger bleek: zijn partijgenoot Fons Heyvaert scoorde vanop de laatste plaats maar liefst 1.952 voorkeurstemmen, bijna 600 meer dus dan de lijsttrekker.

Zakenman

Voor Fons Heyvaert, die intussen de politiek vaarwel zegde, was het een verwarrende periode. “Ik mocht van mijn partij geen lijsttrekker meer zijn omdat men iemand anders had gevonden”, vertelt hij. “Meer uitleg heb ik daar nooit over gekregen. We verloren de verkiezingen en de relatie met Frank was toen niet eenvoudig.”

“Frank is eigenlijk een zakenman pur sang”, vervolgt Heyvaert. “Op dat vlak heeft hij van niemand lessen te krijgen. Maar hij kon ook joviaal zijn. We hebben de zaak van de verkiezingen enkele jaren geleden volledig uitgepraat. En Frank was ook een echte mecenas. Als zakenman zal hij goed zijn boterham verdiend hebben maar hij stopte met plezier geld toe aan het verenigingsleven, de scholen en de parochie.”

Na het politieke debacle van 2006 bleef Meysman nog in de oppositie zitten. In 2012 werden de rollen omgedraaid. Toen mocht Heyvaert de lijst trekken en werd Meysman lijstduwer. Maar CD&V behaalde maar zes zetels. Frank Meysman raakte niet verkozen en verliet via de achterdeur stilletjes de actieve politiek.