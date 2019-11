Tom Waes werd 51 en vierde dat met 200 wildvreemde mannen tijdens een Men’s Night Tom Vierendeels

11u04 0 Merchtem Tom Waes vierde in Merchtem zijn 51ste verjaardag in het gezelschap van tweehonderd wildvreemde mannen. Een actie van ZEB om hun klanten en ambassadeur te trakteren op een Men’s Night. Waes zelf was overdonderd: “Ik dacht eigenlijk dat er niemand ging afkomen. Mijn verjaardag heb ik nog nooit met zo veel gasten gevierd.”

Winkelketen ZEB opende donderdagavond de deuren van het filiaal in Merchtem om samen met Tom een pint te drinken op zijn verjaardag. “Ik had eigenlijk niet gedacht dat er iemand daarvoor ‘s avonds naar een kledingwinkel zou afzakken”, liet het feestvarken zich ontvallen. Of het niet vreemd is om met al die wildvreemden een verjaardag te vieren? “Nee, het is heel plezant en het zijn ook echt allemaal toffe gasten bij elkaar.” Waes sprak de talrijk afkomen mannen toe en trok nadien rond om met de gasten een relax babbeltje te slaan en te poseren voor verschillende selfies. “ZEB organiseerde dit soort zaken al verschillende keren voor vrouwen, bijvoorbeeld met Eline De Munck”, weet hij. “Ze kozen mij nu om dit voor ‘t eerst voor mannen te organiseren.” ZEB stuurde de uitnodiging door en achthonderd mannen wilden graag meevieren met Tom Waes. Uit die groep werden tweehonderd gelukkigen gekozen.

Barbier

Met een Duvel of Vedett in de hand kon een spelletje vogelpik gespeeld worden en er kon ook een partijtje tafelvoetbal gespeeld worden. Sportievelingen konden het tegen elkaar opnemen op een fiets op rollen en twee barbiers stelden hun diensten ter beschikking voor wie zijn haar en baard nog wilde laten bijwerken. Voor de deur werden ook enkele SUV’s en een terreinwagen van Land Rover geplaatst om de Men’s Night compleet te maken. Intussen bleef de kassa ook geopend en kon kledij met hulp van stylistes en met een korting gekocht worden.