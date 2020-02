Supportersdorp voor Rode Duivels onder vuur: “Groot scherm moet je overlaten aan cafés” Wim De Smet

19 februari 2020

16u30 0 Merchtem Het supportersdorp Foot Village, dat tijdens het komende EK neerstrijkt op de sportsite Dooren in Merchtem, stuit op stevig protest van oppositiepartij Pro. Volgens fractieleider Toon Dours dreigt de lokale horeca de dupe te worden van het project.

Het gemeentebestuur van Merchtem bereikte twee weken geleden al een akkoord met evenementenbureau Op 't Hof uit Liedekerke over de organisatie van Foot Village, een uit de kluiten gewassen supportersdorp waar de inwoners tijdens het aankomende Europees Kampioenschap terechtkunnen om samen de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm te volgen. De lokale verenigingen en foodtrucks kunnen meewerken aan Foot Village en er ook een vergoeding voor vangen.

Inkomstenverlies

Maar oppositiepartij Pro Merchtem is niet zo tevreden met het supportersdorp. Fractieleider Toon Dours vreest dat de Merchtemse cafés en eethuisjes inkomsten zullen verliezen. “In het verleden volgden veel mensen de voetbalwedstrijden in of rond de cafés in het dorp”, luidt het. “Nu gaan we die voetbalfans naar de Dooren lokken zodat de middenstand er niets meer kan aan verdienen. De cafébazin van 't Karrewiel bijvoorbeeld liet zelf altijd een groot scherm plaatsen waar honderden mensen op afkwamen.”

Pro diende tijdens de voorbije gemeenteraad daarom een eigen agendapunt in. De partij wou dat er gestemd werd over het voorstel. “Maar de meerderheid stelde dat we niet het recht hadden om hier een stemming over te vragen”, vervolgt Dours. “Daarmee was de discussie dus afgelopen. Het is heel erg dat het supportersdorp er komt zonder inspraak van de lokale horeca.”

Horeca uitgenodigd voor gesprek

Volgens burgemeester Maarten Mast werden de horecamensen wel degelijk uitgenodigd. “Er is een vergadering geweest waarin we zowel de aankomende kroegentocht als het EK zouden bespreken", weet hij. “Twee cafébazen zijn naar de vergadering gekomen. Zij hadden geen problemen met het supportersdorp.”

De oppositie slaat volgens Mast de bal mis. “De cafés kunnen meewerken aan het supportersdorp, al zullen ze dan wel mee moeten investeren om er ook winst uit te halen. Cafébazen die dat niet willen, kunnen nog altijd blijven doen wat ze vroeger deden. Het ene evenement sluit het andere niet uit.”