Striptekenaar Geo viert diamanten huwelijk

09 juli 2019



Striptekenaar Georges De Buyser (80) en zijn echtgenote Margriet Van Hove (77) vierden zopas hun zestigste huwelijksverjaardag. Samen met de familie werd een groot feest georganiseerd om het diamanten paar in de bloemetjes te zetten. Georges en Margriet wonen al een half leven in de Hagebeuk in Brussegem.

Georges De Buyser geniet bekendheid als striptekenaar Geo. Hij is de bedenker van de stripfiguurtjes Rofke, Rulfke en Gritje. Vier jaar geleden bracht Geo ook een boek uit waarin hij vijftig portretten van wielrenners uit onze regio voorstelde.