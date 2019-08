Stressballetjes vervangen gehaktballetjes tijdens jaarlijkse ballekesworp: “Zo verspillen we geen vlees meer” Wim De Smet

12 augustus 2019

18u30 0 Merchtem De kogel is door de kerk in Merchtem: de jaarlijkse ballekesworp, de traditionele afsluiter van Merchtem Kermis, gebeurt dit jaar niet met gehaktballetjes maar wel met stressballetjes.

Het was schepen Julie Asselman, bevoegd voor de jaarlijkse kermis, die vorige maand al liet weten dat ze niet langer gehaktballetjes wou gebruiken tijdens de jaarlijkse houten ballekesworp. Het gaat om een traditie die door toenmalig burgemeester Eddie De Block, de nonkel van Julie Asselman, in het leven werd geroepen. Vanop het balkon van het gemeentehuis werden ieder jaar duizend gehaktballetjes, gewikkeld in aluminiumfolie, in het publiek gegooid. Tien van die balletjes bevatten een jeton. Wie een jeton in zijn of haar balletje terugvond, won een prijs.

Maar de verjongde bestuursploeg van Merchtem maakt komaf met die traditie. “Te veel verspilling van vlees”, meent Julie Asselman. “Veel mensen aten de balletjes niet op waardoor de grond bezaaid lag met restjes gehakt. Dat wilden we niet meer.”

Milieu

Asselman presenteert nu een duurzaam alternatief: het stressballetje. “We gaan voortaan duizend stressballetjes met het Merchtems logo en jaartal van het balkon werpen”, luidt het. “Hierdoor gaat er geen voedsel verloren en zal de Bogaerdstraat niet meer vol liggen met stukjes gehakt en aluminiumfolie. Op deze manier dragen we ons steentje bij voor het milieu en besparen we ook heel wat opkuiswerk voor onze werklieden.”

Ook de stressballetjes kunnen overigens een mooie prijs opleveren. De hoofdwinnaar krijgt een waardebon van 125 euro, te spenderen bij de Merchtemse middenstand, en een geschenkmand.