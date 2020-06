Steenvalk brengt nachtje door in schouw van gezin Wannes Vansina Wim De Smet

18 juni 2020

18u29 0 Merchtem Het was woensdag schrikken voor Wim Van den Eede uit Merchtem en zijn gezin. Hij hoorde een krabbelend geluid in de schouw en tot zijn verrassing bleek er een roofvogel in te zitten.

Het was niet de eerste keer dat er een vogel in de schouw ten huize Van den Eede belandde, aan de rand van Merchtem. Eerder gebeurde het al met een merel. Maar nu was het toch schrikken: boven de stoof zat een heuse roofvogel klem.

Het dier wilde na het openen van de klep ook niet meteen zijn benarde positie verlaten. “Ik nam contact op met het Vogelopvangcentrum in Malderen. Daar raadden ze mij aan om er een handdoek over te gooien. Ik moest vooral oppassen voor de poten. Die zijn blijkbaar gevaarlijk, in tegenstelling tot zijn bek.”

Uiteindelijk lukte het donderdagochtend om de vogel te vangen en hem buiten los te laten. “Hij vloog meteen weg. Ik heb het opgezocht en ik vermoed dat het om een mannelijke steenvalk gaat. Toch speciaal om zoiets in huis te krijgen.”