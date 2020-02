Sporthal gaat weekje dicht voor herstelling vloer WDS

03 februari 2020

14u35 2 Merchtem De gemeentelijke sporthal in de Dendermondestraat sluit van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart de deuren voor herstellingswerken.

In de grote zaal ontstond er de voorbije maanden een probleem met de deksels van de grondbussen waardoor de veiligheid van de sporters in gevaar is. Daarom werd een aannemer aangesteld die het probleem moet verhelpen. Het gaat om een dringende herstelling waardoor de gemeente niet kon wachten tot de (kalmere) vakantieperiode om de klus uit te voeren. Alle huurbevestigingen voor deze periode werden vervallen geklaard.