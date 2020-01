Snelheidscontroles in Brussegem: 127 bestuurders krijgen boete WDS

13 januari 2020

De politie voerde vorige week snelheidscontroles uit op de Steenweg op Asse in de Merchtemse deelgemeente Brussegem. In totaal werd de snelheid van 480 wagens gecontroleerd. 127 bestuurders reden sneller dan de maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. Zij krijgen eerstdaags een proces-verbaal in de bus. De hoogst gemeten snelheid op de Steenweg op Asse bedroeg 87 kilometer per uur.