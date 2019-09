Smatch sluit zestien winkels: ook supermarkt in Merchtem gaat dicht Wim De Smet

03 september 2019

16u55 10 Merchtem De directie van supermarktketen Smatch gaat zestien winkels sluiten, waaronder het filiaal in de Bleukenweg in Merchtem.

De supermarkten Match en Smatch behoren tot de groep Louis Delhaize. Volgens de directie zijn de nettoresultaten van de winkels al sinds 2013 negatief. Vorig jaar werd een verlies van 22 miljoen euro geboekt. Daarom werd nu beslist om zeven Match winkels en negen Smatch winkels te sluiten. Niet alleen in Merchtem maar ook in Waarschoot, Ertvelde, Deinze, Ingelmunster, Jupille, Koksijde, Ougrée en Zomergem gaan de Smatch-winkels dicht. In Merchtem bevindt de Smatch winkel zich op de site van de voormalige melkfabriek Lactovita.

Wanneer de winkels precies de deuren sluiten, is nog niet duidelijk.