School rouwt om overleden wielrenner (15): “Jarne had altijd een lach op zijn gezicht” Tom Vierendeels

21 mei 2019

15u51 14 Merchtem Het GTSM uit Merchtem, waar de overleden Jarne Lemmens (15) sinds dit schooljaar les volgde, heeft dinsdag de jongen “die altijd een lach op zijn gezicht had” herdacht. Dat gebeurde na de middagpauze in aanwezigheid van zijn ouders met een minuut stilte en speeches. Het rouwteam richtte een lokaal in als bezinningslokaal.

Jarne, beloftevolle wielrenner van amper vijftien jaar en zondagnacht plots in zijn slaap overleden, zat sinds september in het derde jaar elektromechanica van het GTSM. Hij kwam over van het VKO uit zijn thuisgemeente Opwijk. “Hij stond positief in het leven”, vertelt directeur Sandra De Buyser. “Een grote lieve jongen die heel graag gezien werd. Nog maar vijftien, maar toch was hij al heel matuur. Altijd stond hij klaar om anderen te helpen bij moeilijke momenten of als ze hulp bij iets nodig hadden. Ik hoorde via zijn ouders dat hij enorm graag aanwezig was op onze school.”

“Jij was de grootste van het peloton waar iedereen naar opkeek”

Dinsdagmiddag verzamelden de leerlingen na de middagpauze op de speelplaats. De ouders van Jarne waren hierbij aanwezig. Na een moment van bezinning werden tekstjes voorgelezen. “We zien je nog rondlopen, telkens met die blos op je wangen en die glimlach op je gezicht”, vatte Jarnes klastitularis de tekstjes van de klasgenoten samen. “Je zou geen vlieg kwaad gedaan hebben. Jij was de grootste van het peloton waar iedereen naar opkeek. Een goede vriend voor velen en geliefd bij iedereen. Je stond altijd klaar om anderen te helpen, zowel op school als in de koers. Je kwam op voor jezelf, maar ook voor anderen. Het is vreselijk dat je er plots niet meer bent. Het is niet te vatten dat we je nu moeten missen.”

Rouwteam

De school kreeg maandagochtend het slechte nieuws te horen via de lokale politie. De eerste reactie was er een vol ongeloof: “Het is toch geen flauwe grap van iemand?” Maar na wat later opnieuw te dubbelchecken bij de politie bleek het helaas bittere ernst te zijn. Het ‘rouwteam’ schoot onmiddellijk in actie.

“Dat team bestaat uit vier leerkrachten en de leerlingenbegeleider”, verklaart Katelijne Van Campenhout. Zij is de verantwoordelijke van het secretariaat en neemt de administratieve taken binnen het team voor haar rekening. “Een specifieke opleiding hebben ze niet genoten, maar de leerlingbegeleider heeft wel een achtergrond als psycholoog. Het team is nog maar dit jaar van start gegaan naar aanleiding van het plotse overlijden van een van onze leerkrachten vorig schooljaar. Een leerkracht die overlijdt, een ouder of een leerling: het vergt allemaal een andere aanpak.” Daarom werden verschillende draaiboeken opgemaakt, waarvan ze uiteraard hoopten ze nooit te moeten gebruiken. “Maar het is iets waar je op kan terugvallen en dat gebeurde nu ook. Iedereen wist perfect welke taak hij of zij op zich moest nemen.”

Bezinningslokaal

Een van de lokalen werd ingericht als rouwlokaal. Leerlingen en leerkrachten kunnen er terecht om even te bezinnen of steun te zoeken. Stoelen staan in een kring rond een tafel met daarop een foto van Jarne, samen met kaarsjes, bloemen en schriftjes die dienst doen als rouwregister. Op het televisiescherm loopt een diavoorstelling met foto’s van de tiener, begeleid door serene muziek. Lies Mergan, contactpersoon voor de school bij het CLB Noord-West is er aanwezig om een luisterend oor te bieden aan wie het nodig heeft. “En we merken dat het verdriet en ongeloof bij de leerlingen enorm is”, klinkt het bij de school. “We vangen hen zo goed mogelijk op. Tijdens de les mogen ze naar het rouwlokaal als dit nodig is. Als er thuis opvang is, mogen ze ook de school verlaten.”