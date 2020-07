Restaurant Ter Wilgen wordt ‘Sens’ en heropent op 28 juli



Wim De Smet

08 juli 2020

14u45 0 Merchtem Het bekende restaurant Ter Wilgen, langs de Brusselseteenweg in Merchtem, heeft nieuwe eigenaars. Vanaf 28 juli openen zij Sens, een gloednieuw concept met Belgisch-Franse gerechten.

Ter Wilgen sloot op 24 november de deuren en sindsdien staat het gebouw gewoon leeg. “De eigenaar van het pand is een goede kennis van mijn schoonfamilie en zo kwamen we met elkaar in contact”, vertelt chef-kok Steven Van Lint (33). “Wij waren op zoek naar een stek om ons eigen restaurant op te starten. Dit leek ons de ideale plek.”

Steven Van Lint gaat het restaurant runnen met Pieter Pittois (30). Steven wordt de baas in de keuken, terwijl Pieter de gelagzaal voor zijn rekening neemt. Voordien werkte Steven als kok in restaurant Don Jon in Diegem. “Op onze kaart komen vooral Belgisch-Franse gerechten”, verklapt de chef. “We mikken zowel op smaak als beleving. Onze topgerechten worden king crab uit de oven en de rib-eye rubia galega. Vanaf 28 juli is iedereen hier welkom.”