Remko Baudewyns en Wolvertem-Merchtem trekken dit weekend naar nieuwkomer Rhodienne: “Van onderschatting mag geen sprake zijn” Adriaan Schepers

22 september 2020

20u46 0 Merchtem Wolvertem-Merchtem trekt zondagnamiddag naar Sint-Genesius-Rode waar het het plaatselijke Rhodienne-De Hoek partij geeft. Net als Hamme vorig weekend een nieuwkomer in derde nationale maar deze keer uit een reeksje lager. Een goed moment voor Remko Baudewyns en maats om één en ander recht te zetten al wil hij van geen onderschatting weten.

“Met Rhodienne treffen we dit weekend een ploeg die ons grotendeels onbekend is. Ze komen dan wel uit het provinciale voetbal, makkelijker wordt het daarom niet. Van onderschatting zal geen sprake mogen zijn als we met een driepunter huiswaarts willen keren. Dat moet wel het doel zijn, vol voor de drie punten gaan. Dat was ook zo tegen Hamme afgelopen weekend maar daar botsten we op een efficiënte tegenstander die het goed uitspeelde. We moeten uit die match tegen Hamme vooral meenemen dat we het hen een dik halfuur moeilijk hebben gemaakt. Niet slecht tegen een ploeg waar veel van wordt verwacht en die de (sub)top in het klassement ambiëren. Bovendien waren we niet op volle sterkte tegen Hamme. Zo viel Kenny Christiaens, die naast mij staat in de defensie, in laatste instantie uit. Dat was toch wel een aderlating want hij heeft de nodige ervaring in deze voor het overige heel jonge ploeg. Ook vooraan misten we onze twee spitsen. Hopelijk kunnen we tegen zondag spelers recupereren.”

Ondertussen druppelen er af en toe berichten binnen van matchen die uitgesteld worden door het ons alom bekende coronavirus. Is dat iets wat ook leeft binnen Wolvertem-Merchtem?: “Zeker wel. Je wil niet die ploeg zijn die zijn matchen steeds moet uitstellen. Op de club houden we ons netjes aan de maatregelen en douchen we in kleine groepjes. Maar het virus kan natuurlijk ook op andere plaatsen optreden. We hopen ervan gespaard te blijven zodat we de competitie op een normale manier kunnen afwerken. Matchen midden in de week moeten inhalen, is toch ook niet alles. Maar we moeten het wel in ons achterhoofd houden dat zoiets kan. Net daarom is de start dit jaar misschien nog meer van belang. Als de competitie tijdelijk zou worden stilgelegd en je bengelt ergens onderaan, sleep je dat toch een hele tijd mee. De voorbije jaren was onze start telkens minder. Meestal kwamen we vanaf november op toerental. Dit jaar mag dat gerust al vanaf komend weekend zijn. We weten wat we kunnen dus van paniek is zeker geen sprake na één nederlaag.”