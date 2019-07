Rechter niet mals voor klerendief WHW

15 juli 2019

18u44 0 Merchtem Een 25-jarige Fransman is veroordeeld tot 6 maanden cel voor een gedurfde diefstal. De man verwisselde zijn kledij en stapte daarna doodleuk de winkel uit met een gloednieuw tenue aan.

Op 2 mei merkte een winkelbediende van een kledingwinkel de man op omdat die al een uur was aan het rondwandelen in de winkel. Hij besloot hem in de gaten te houden en zo kon hij zien hoe de man zich van top tot teen omkleedde in het pashokje om vervolgens naar buiten te stappen. De winkeldetective hield hem hierop tegen den de politie kon hem arresteren. “Ik heb helemaal niet gestolen”, hield hij voor de rechter vol. De verdediging vraagt om het deel van zijn straf dat de ondergane voorlopige hechtenis overschrijdt met uitstel uit te spreken zodat hij de gevangenis kan verlaten. De rechter ging hier niet op in en gaf hem een effectieve celstraf van 6 maanden. Gezien de periode die hij in voorhechtenis heeft doorgebracht mag hij eerstdaags de cel verlaten.