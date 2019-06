Rechter mild voor man die inbrak bij voormalige werkgever WHW

26 juni 2019

18u26 0 Merchtem Een man uit Buggenhout is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor een inbraak bij een voormalige werkgever van hem.

In de nacht van 25 op 26 november werd ingebroken bij een evenementenbureau in Merchtem. Nadat eerst vruchteloos was geprobeerd om de voordeur open te breken slaagde de inbreker erin om het slot van de achterdeur te forceren. Volgens de zaakvoerder van het bedrijf werd er 11 000 euro en 7 horloges gestolen. Ook had hij meteen een vermoeden wie de dader zou kunnen zijn. Het moest iemand zijn die het bedrijf kende aangezien er zeer gericht was gezocht naar het cash geld. A.C. had enkele maanden eerder voor hem gewerkt maar was plots met de noorderzon verdwenen. In september had hij de man nog gezien in de buurt van het evenementenbureau.

Cannabisverslaving

Aanvankelijk ontkende hij elke betrokkenheid. “Ik zat bij mijn vriendin”, verschafte hij als alibi. Zijn vriendin beaamde dit bovendien. Telefonie-onderzoek wees echter aan dat zijn gsm zich op het moment van de diefstal onder een mast in Merchtem bevond. Uiteindelijk ging hij toch door de knieën. “Ik was er weggegaan omdat ik teveel druk voelde. Ondertussen had ik financiële problemen gekregen door mijn cannabisverslaving en daarom besloot ik daar een slag te slaan.” Het parket had een celstraf van 18 maanden gevorderd maar dit vond de rechtbank te zwaar gezien de gevolgen daarvan voor zijn toekomst op de arbeidsmarkt.