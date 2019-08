Range Rover van schepen Steven Elpers op oprit gestolen Tom Vierendeels

12 augustus 2019

13u28 1 Merchtem Dieven zijn aan de haal gegaan met de Range Rover Sport van schepen Steven Elpers (Open vld). De wagen stond geparkeerd op zijn oprit in de Kalkovenlaan. Voorlopig ontbreekt elk spoor.

“Donderdagavond had ik met vrienden nog een feestje gebouwd om mijn verjaardag te vieren”, vertelt Elpers. “Daardoor sliepen we vrijdagavond iets langer uit dan normaal waardoor ik de diefstal pas rond 9 uur ontdekte. Intussen is duidelijk dat de diefstal zelf tussen 3.30 uur en 6 uur heeft plaatsgevonden. In eerste instantie konden we het zelfs niet geloven en waren we zo verward dat we zelfs begonnen twijfelen of iemand ons heeft afgezet.”

Uiteindelijk kwam toch het besef en werd de politie erbij gehaald. “De Range Rover was nog maar twee jaar oud en stond zoals altijd vergrendeld op de oprit”, gaat de schepen verder. “Hij heeft een grijze kleur met zwarte accenten. Naast een klacht bij de lokale politiezone heb ik ook een speciale dienst van de politie uit Antwerpen op de hoogte gebracht. Hopelijk onderscheppen ze de wagen voor hij met een container verscheept wordt, maar anders zal ik er mij moeten bij neerleggen. Twee kon ik een beroep doen op een vervangwagen, maar nu is behelpen met auto’s op overschot van familie en vrienden.”

Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de lokale politiezone AMOW of bij schepen Steven Elpers zelf.