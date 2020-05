Provincie Vlaams-Brabant investeert in fietspad langs Nieuwelaan in Merchtem Amber Gys

17 mei 2020

09u27 0 Merchtem De provincie Vlaams-Brabant investeert zo’n 384.681,80 euro voor het gerealiseerde fietspad langs de Nieuwelaan in Merchtem. Deze straat vormt een rechtstreekse verbinding tussen Brussegem en Oppem.

Eerder lag er op de Nieuwlaan in Merchtem een te smal aanliggend dubbelrichtingsfietspad in kleinschalige verharding. Langs de straat werden nu verhoogde enkelrichtingsfietspaden van anderhalve meter breed in een grijze betonverharding uitgevoerd over een lengte van 2.26 kilometer. Ook werd er over een lengte van 150 meter fietssuggestiestroken aangelegd in zone 30. De subsidie voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds waardoor deze tot 90 procent gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Gedeputeerde Tom Dehaene vindt dat fietsen één van de manieren is om het fileprobleem in onze regio aan te pakken. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk”, verduidelijkt Dehaene.