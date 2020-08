Projectontwikkelaar die kasteeltje wil slopen gaat in beroep tegen geweigerde vergunning Wim De Smet

13u30 2 Merchtem Projectontwikkelaar Gaelens NV, die het bekende kasteeltje aan het Mieregemplein wil slopen, tekent beroep aan bij de bestendige deputatie. Het gemeentebestuur weigerde eerder een bouwvergunning af te leveren, maar Gaelens laat het daar dus niet bij.

De projectontwikkelaar wil op het Mieregemplein het bekende kasteeltje afbreken. Het oude gebouwtje moet plaats maken voor een nieuwbouwproject met negentien appartementen en een ondergrondse parking. Maar de plannen stuiten op verzet want het kasteeltje, dat weliswaar geen beschermd monument is, blijkt wel geliefd bij de inwoners.

Het gemeentebestuur besliste vorige maand al om de ontwikkelaar geen vergunning te verlenen. De projectontwikkelaar had daarop dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. “En op de allerlaatste dag van die termijn heeft hij ook effectief beroep aangetekend”, meldt schepen Lien Casier (CD&V), bevoegd voor ruimtelijke ordening. “Door dit beroep moet de provinciaal stedenbouwkundige het dossier opnieuw beoordelen. Nadien moet de deputatie bepalen of ze het advies van haar expert volgt of niet. Ik verwacht ten vroegste begin oktober een doorbraak in dit dossier.”

Waardevol gebouw

Het kasteeltje geniet geen bescherming maar staat wel op de lijst van waardevolle gebouwen van de dienst Onroerend Erfgoed. Volgens gegevens uit het kadaster werd het kasteeltje in 1903 gebouwd in opdracht van de Brusselse oudheidkundige Maria-Louisa Gerard. De woning kende door de jaren verschillende benamingen, gaande van Villa Craps (in 1904) tot Villa Alice (1912) en Villa des Glycines in de jaren ’50.