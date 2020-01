Populaire Leirekensroute wordt fietssnelweg van 4 meter breed (maar voorlopig alleen in Merchtem) Wim De Smet

20 januari 2020

14u05 13 Merchtem De Leirekensroute (F27) wordt, op het grondgebied van Merchtem, heraangelegd als fietssnelweg. Het huidige tracé van 3,5 kilometer wordt verbreed van 2 naar 4 meter en de fietsers krijgen op ieder kruispunt voorrang op automobilisten. Kostprijs: 2,2 miljoen euro.

De Leirekensroute is vandaag al een populair fietspad. Het werd aangelegd op het vroegere tracé van de spoorlijn tussen Aalst en Londerzeel. Merchtem is nu klaar met het voorontwerp om de Leirekensroute te vernieuwen en in te richten als fietssnelweg. “De plannen gaan uit van een kwaliteitsvolle aanpak van de kruispunten over de totale route”, meldt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD). “Op alle kruispunten krijgen de fietsers voorrang. Daarnaast wordt de route ook verbreed tot 4 meter, en leggen we een comfortabele ondergrond in asfalt aan.”

De Leirekensroute loopt ook dwars door het centrum van Peizegem. “Hier zal het fietspad geen aparte bedding krijgen”, zegt schepen Lien Casier (CD&V). “We kiezen hier voor een fietsstraat.”

Natuurelementen

De ontwerpers hielden bij het opstellen van de plannen ook rekening met de waardevolle natuurelementen langs de Leirekensroute. “Onteigeningen moeten er vrijwel niet gebeuren maar het is wel opletten geblazen voor de oude waardevolle bomen langs het traject”, weet gedeputeerde Tom Dehaene. “In Merchtem is het helaas zo dat we twee van die waardevolle bomen moeten kappen om onze plannen te realiseren. Dat is spijtig maar we hebben geen andere keuze.”

Het gemeentebestuur van Merchtem zal de plannen realiseren maar krijgt de kosten wel terugbetaald van de provincie. De omvorming tot fietssnelweg wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. “We werken in vijf verschillende fases”, pikt Steven Elpers in. “Eerst nemen we het traject tussen Kemmeken en Dries aan. Die werken worden samen met Aquafin uitgevoerd want zij willen hier tegelijk een rioleringsproject opstarten. Nadien komt het stuk tussen de Peizegemstraat en de Boskantstraat aan bod.”

De herinrichting omvat alleen het grondgebied Merchtem. “In Oost-Vlaanderen staat men al iets verder met het opwaarderen van de Leirekensroute”, weet Dehaene. “Nu volgt ook Vlaams-Brabant. In Merchtem wordt vandaag het startschot gegeven maar nadien willen we ook Opwijk mee betrekken. Daar ligt het dossier iets moeilijker omwille van de waardevolle natuur.”