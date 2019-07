Polyester Koe Charlotte keert terug naar Lactovitapleintje Bart Kerckhoven

02 juli 2019

De polyester koe Charlotte pronkt opnieuw op het Lactovitapleintje in Merchtem. De koe werd in 2010 op het pleintje geplaatst, na afloop van de werken op het kruispunt van de Burchtlaan en de Wolvertemsesteenweg. Het dier uit kunststof moest zo de burt wat verfraaien maar eind vorig jaar werd ze beschadigd door vandalen. “Ze is nu vakkundig hersteld en opgefrist door de gemeentelijke technische dienst”, laat burgemeester Maarten Mast (1785) trots weten.