Politiek debat en peiling in Sint-Donatus: Sammy Madhi (CD&V) is de populairste Wim De Smet

22 mei 2019

15u20 5 Merchtem Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zich tijdens een politiek debat in het Sint-Donatusinstituur van Merchtem tot populairste politicus gekroond. Hij kreeg op zijn eentje een meerderheid van de stemmen achter zich.

Het waren de zesdejaars van Sint-Donatus, samen goed voor 116 leerlingen, die het politiek debat voorgeschoteld kregen. Katia Segers (sp.a) en Nadia Sminate (N-VA), burgemeester van buurgemeente Londerzeel, lieten zich verontschuldigen omdat ze in het Vlaams parlement werden verwacht. De opmerkelijkste afwezige bleek Dries Van Langenhove. Hij kon er niet bij zijn wegens ziekte en Vlaams Belang vond geen vervanger voor hem. N-VA en sp.a stuurden Dominick Vansevenant en Jan Corneillie als vervanger. De andere partijen werden vertegenwoordigd door Maggie De Block (Open VLD), Sander Vandecapelle (PVDA), Jessika Soors (Groen) en Joris Verspecht (Pro).

Resultaat wijzigt

De leerlingen mochten voorafgaand aan het debat hun stem al uitbrengen. Daaruit bleek dat Open VLD (24 procent), Groen (20 procent) en CD&V (17 procent) de populairste partijen waren. Maar dat resultaat wijzigde fors toen de politieke tenoren met elkaar in de clinch waren gegaan over verschillende thema’s waaronder klimaatverandering, psychologisch welzijn bij jongeren de Belgische staatsstructuren.

Open VLD, nochtans vertegenwoordigd door bekende Merchtemnaar Maggie De Block, moest in Sint-Donatus de duimen leggen voor CD&V. Het was Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi die de jongeren achter zich kreeg.

Mahdi kreeg na het debat maar liefst 58 procent van de stemmen. Open VLD (12 procent) en Groen (11 procent) strandden op plaatsen 2 en 3. De overige partijen werden op een hoopje geveegd en haalden geen 10 procent.

Traditie

“Het politiek debat is een jaarlijkse traditie geworden in onze school”, meldt geschiedenisleerkracht Frederik Van den Broeck. “We willen met dit initiatief het politiek bewustzijn aanwakkeren. In het verleden zagen we dat sommige zesdejaars de school verlaten zonder het verschil te kennen tussen links of rechts, of tussen groen en blauw. Veel jonge mensen volgen de politieke talkshows niet. We willen hen bijbrengen dat politiek boeiend maar soms heel ingewikkeld is.”