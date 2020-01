Politiecontroles in Peizegem: 48 van de 272 bestuurders reden te snel WDS

20 januari 2020

14u35 0 Merchtem In Peizegem werd vrijdagavond een grote controleactie gehouden waarbij de snelheid van 272 bestuurders werd gecontroleerd.

Van alle gecontroleerde bestuurders reden 48 te snel. De hoogst gemeten snelheid in de bebouwde kom bedroeg 73 kilometer per uur. Alle overtreders krijgen eerstdaags een proces-verbaal in de bus. De agenten stelden ook een proces-verbaal op voor een bestuurder die zijn rijbewijs niet bij zich had en voor een andere die geen rijbewijs had. Zijn wagen werd meteen aangeslagen. Eén bestuurder had ook drugs op zak. De politie liet ook 281 bestuurders een ademtest afleggen maar niemand van hen blies positief.

De politiecontroles diezelfde avond vonden ook plaats in Kobbegem en Nijverseel.