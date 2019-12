Politie vat inbrekers auto na achtervolging Wim De Smet

05 december 2019

16u25 0 Merchtem Een politiepatrouille heeft de voorbije nacht een kerel gearresteerd die even voordien, samen met een kompaan, werkmateriaal uit een voertuig had gestolen.

De diefstal vond plaats in de Drielindenbaan in Merchtem. De daders konden een bestelwagen openbreken en gingen aan de haal met het werkmateriaal. De eigenaar van de bestelwagen alarmeerde de politie en kon een exacte beschrijving geven van het type voertuig van de dieven en de vluchtrichting. Een opgeroepen patrouille was de wagen snel op het spoor. Na een korte achtervolging, crashten de dieven met hun wagen in Mollem. Een verdacht kon meteen worden ingerekend. De bestuurder van de wagen kon vluchten. De aangehouden man wordt ter beschikking gesteld van het parket.