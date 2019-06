Pinksterweekend komt er aan: kermis en jaarmarkt in Brussegem WDS

04 juni 2019

15u00 4

Het dorpscentrum van Brussegem viert komend weekend drie dagen kermis.

Het kermisweekend begint met een quiz op vrijdagavond. Op zaterdag is er de traditionele jaarmarkt en rommelmarkt. Dit jaar zal er voor het eerst ook een hondenprijskamp georganiseerd worden. Bezoekers kunnen ook raden naar het gewicht van een koe. Er is dit jaar ook een fototentoonstelling en filmpjes uit vroegere tijden. Om 10.30 uur staat de wedstrijd ‘Brussegem’s got Talent’ op de agenda in de Rinkeling school. Trashbeatz zorgt voor de muzikale sfeer. De jaarmarkt wordt afgesloten met en optreden van Gembada om 11 uur in de tent.

Op zaterdagavond zijn er optredens van John Dennis, Dries XL (bekend van The Voice) en DJ Joost.

De kermis hervat zondagochtend met en mountainbiketocht (7.30 uur), een gezinsviering (10 uur), het aperitiefconcert (11 uur) en de kinderloopkoers (15 uur). De driedaagse feesten worden uiteindelijk afgesloten met een optreden van coverband De Nieuwe Martelaren uit Londerzeel.

Meer info op www.brussegemleeft.com