Pierre krijgt historische motorfiets van verdwenen merk Lion-Rapide cadeau: “En nu op zoek naar wisselstukken” Wim De Smet

24 januari 2020

13u40 5 Merchtem Pierre Cassimans (48) uit Merchtem kreeg voor zijn verjaardag een zeldzame motorfiets van het verdwenen merk Lion-Rapide cadeau van zijn vrouw. Hij wil de 65 jaar oude machine opnieuw in ere herstellen, maar vindt weinig informatie over wisselstukken. Het merk Lion-Rapide werd tot 1957 vervaardigd in Erembodegem.

Pierre Cassimans is actief in de IT-sector, maar zijn grote passie is motorrijden. Naast een Harley Davidson beschikken hij en zijn vrouw ook elk over een glimmende Buell-motor. “Maar voor mijn 48ste verjaardag kreeg ik van mijn vrouw een verrassing cadeau”, vertelt Pierre. “Plots stond hier een oude Lion-Rapide-motorfiets. Het 250 cc-motorblok werd gebouwd in 1954, maar de productie van de motor zelf dateert volgens mij van 1955. Alleszins een vrij exclusieve motor dus waarvan weinig informatie terug te vinden is.”

“Mijn vrouw kwam de motor op het spoor bij iemand die hem niet meer nodig had. Die man had de motor drie jaar geleden gekocht, was er eens mee gaan rijden en viel meteen in panne (lacht). Hij was zo kwaad dat hij er niet meer wou mee rijden. Sindsdien stond deze machine ergens onder een afdakje weg te kwijnen.”

Herstellen

Pierre wil de authentieke motor graag opnieuw herstellen in oorspronkelijke staat. “Het is een oude machine en doorheen de jaren is er al wat oplapwerk aan gebeurd”, weet hij. “Maar om de motor opnieuw te laten glimmen zoals in de jaren vijftig van vorige eeuw, is er nog heel wat werk aan de winkel. En dat is een beetje het probleem. Op het internet vind je nog wel iets van informatie terug over het motorblok maar veel is het allemaal niet. Deze motor heeft bijvoorbeeld niet eens een serienummer. Dat hoefde nog niet in die tijd. Zelfs een foto van dit model is niet te vinden.”

Wat Pierre wel al weet is dat de Lion Rapide destijds gemaakt werd in Erembodegem, deelgemeente van Aalst. De familie Steveninck startte er in 1936 met het vervaardigen van motorfietsen, fietsen en invalidewagens. “De merknaam Lion-Rapide verdween blijkbaar in 1955”, luidt het. “Het familiebedrijf werd herdoopt tot Société Anonyme Lion Rapide, kortweg Salira. Vanaf dat moment werden de motoren onder de naam Salira verkocht. Vanaf 1957 werd de productie van de motorfietsen stopgezet en begon het bedrijf kachels te maken.”

Nieuwe uitlaat

Volgende maand vindt in Wieze de beurs Moto Retro Wieze plaats. Pierre hoopt daar meer info te vergaren. “Wieze ligt niet zo ver van Erembodegem, dus ik hoop daar enkele Lion-Rapide-liefhebbers te ontmoeten”, vertelt hij. “Ik ben alvast op zoek naar een andere uitlaat. En ook de brandstoftank moet gerestaureerd worden. Maar goed, mijn zoektocht naar kenners van Lion-Rapide is nog maar pas gestart. We gaan ons niet overhaasten.”

Wie Pierre kan helpen mag altijd een mailtje sturen naar cazze@lionrapide.club.