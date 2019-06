Peizegemse wijnfeesten komen er weer aan: liefhebbers houden 22 en 23 juni best vrij WDS

06 juni 2019

16u50 2 Merchtem De wijnfeesten van de Peizegemse Amateur Wijnmakers hebben dit jaar plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni in de Middelstraat.

De wijnmakers uit Peizegem stellen dat weekend hun eigen brouwsels voor. De bezoekers kunnen er proeven en genieten van een hele reeks wijntjes. Wie honger heeft, kan ook kiezen voor een boerenboterham of een verse bakharing. Vorig jaar lokte het wijnfeest enkele honderden bezoekers.

Gangmaker achter de wijnmakersvereniging is Frans Heyvaert. Het is in zijn tuin dat de wijnfeesten nu al voor de vierde keer plaats vinden. Frans maakt al 40 jaar vruchtenwijn, vooral van appelen, rabarber en bosbessen. Frans haalt de vruchten voor zijn wijnen in de 40 jaar oude wijngaard van Frans Van Ossel in Wolvertem.