Paasconcert Concordia en Sofie uitgesteld naar eind september Bart Kerckhoven

27 maart 2020

10u05 0

De Koninklijke Muziekvereniging Concordia stelt het jaarlijks Paasconcert dat zou doorgaan op 26 april uit naar zondag 27 september. De muzikanten zouden optreden onder leiding van dirigent Roland De Klippel met zangeres Sofie maar door de coronamaatregelen is beslist om het concert dus uit te stellen naar het najaar. De locatie blijft ongewijzigd. Het optreden zal plaats vinden in de Onze Lieve Vrouw-ter-Noodtkerk in Merchtem.