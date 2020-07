Oppositiepartijen PRO en N-VA roepen extra gemeenteraad samen



Wim De Smet

25 juli 2020

12u20 0 Merchtem De Merchtemse oppositiepartijen Pro en N-VA roepen op maandag 3 augustus een extra gemeenteraad samen. Ze willen een overzicht krijgen van alle corona-maatregelen die de bestuursmeerderheid nam.

“We vragen deze extra gemeenteraad uit oprechte bezorgdheid voor de inwoners van Merchtem en om, daar waar mogelijk, een steentje bij te dragen”, melden fractieleiders Toon Dours (Pro) en Tom Van Gestel (N-VA). “Dit laatste is uiteraard maar mogelijk indien ook wij kunnen beschikken over alle nodige informatie. Deze extra gemeenteraad zou dan ook uitsluitend handelen over corona.”

De oppositiepartijen willen van de meerderheid te weten komen welke maatregelen er al genomen werden per beleidsdomein. “Onze partijen willen ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen in de bestrijding tegen deze epidemie”, luidt het. “Hiervoor is er een duidelijke, open en transparante communicatie nodig tussen meerderheid en oppositie. Zo kunnen we samenwerken aan een slagkrachtig beleid.”