Op de koppen lopen in Merchtem: jaarmarkt lokt meer dan 8.000 bezoekers WDS

20 augustus 2019

De jaarmarkt in Merchtem lokte vanmorgen meer dan 8.000 mensen naar het dorpscentrum. De Merchtemse jaarmarkt is een van de grootste van de regio. Het organiserende jaarmarktcomité had dit jaar voor 20.000 euro prijzengeld bij elkaar gespaard. De honderden kraampjes en standjes stonden opgesteld langs de Mieregemstraat, de Stoofstraat, de Varkensmarkt en de Reedijk. Voor de dierenprijskampen waren er 135 boerenpaarden en 70 rijpaarden ingeschreven. Daarnaast stonden er ook 150 runderen, een hondertal pony’s, 80 ezels en 70 schapen.

In het August De Boeckhuis stelde de Kring Oud-Soldaten zijn museum open, terwijl de politie dan weer druk in de weer was met het graveren van fietsen. Vanavond is er nog een optreden van coverband DUK, gevolgd door de Geckonight met DJ Renaat.