Ook op verzet 18 maanden cel voor iPad-dief WHW

16 januari 2020

13u21 0 Merchtem Een Georgiër is veroordeeld tot achttien maanden cel voor zijn betrokkenheid bij meerdere diefstallen in Brantanowinkels in 2013 en 2014. Hij richtte zich niet op schoenen of de kassa, maar wel op de iPads die in de winkel aanwezig waren.

De man werd in november 2015 bij verstek veroordeeld voor meerdere diefstallen in de schoenenwinkels. Opvallend: de man ging ervandoor met iPads die verbonden waren met de voetmeetscan. Op basis van vingerafdrukken konden de speurders de man, die al in de cel zat voor andere feiten, identificeren. Hij sloeg toe in Overijse, Londerzeel, Merchtem, Willebroek en Bierbeek.

Tegen zijn verstekveroordeling tekende hij verzet aan nadat hij enkele maanden geleden kon opgepakt worden. Ik zit ondertussen zes maanden in de cel en vraag dan ook uitstel voor de rest”, verdedigde hij zichzelf. De rechter ging hier niet op in en gaf hem dezelfde straf als eerder bij verstek.