Ook jaarmarkten en kermissen afgelast door coronavirus Amber Gys

27 maart 2020

13u01 0 Merchtem Wegens de aanhoudende coronacrisis zal de Peizegem-, Brussegem- en Statiekermis en de bijhorende jaarmarkten worden afgelast.

Ook de jaarlijkse kroegentocht die gepland was op vrijdag 1 mei 2020 wordt bijgevolg uitgesteld naar het najaar. Een nieuwe datum wordt vastgelegd in onderling overleg met de Merchtemse cafés. De inhuldiging van de geboortelaan van de kindjes die geboren zijn in 2018 zal eveneens uitgesteld worden naar een latere datum. Voor de studerende jeugd zal de blokspot niet kunnen doorgaan van 18 mei tot en met 26 juni. De wekelijkse markt en de boerenmarkt worden ook geannuleerd tot nader bericht.