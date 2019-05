Ook in beroep 10 jaar cel gevorderd voor man die vriend neerkogelde: “Hij heeft nooit de intentie gehad Frederik te doden” WHW

21 mei 2019

19u46 0 Merchtem Kevin D.C. (37) riskeert ook in beroep tien jaar cel voor de dood van zijn vriend Frederik Heyvaert (34), die hij om het leven bracht met één kogel. Grote vraag blijft of dat ook met opzet gebeurde.

Over bijna elk aspect van de zaak stond D.C., verdedigd door Sven Mary, lijnrecht tegenover het parket-generaal en de burgerlijke partijen. Over één zaak was er wel consensus: de feiten zelf. Op 15 maart 2015 waren D.C. en Frederik Heyvaert uit Malderen, een goede kennis van hem, samen met enkele vrienden naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Twintig pintjes, enkele lijntjes coke en wat mdma later werd D.C. teruggebracht naar zijn appartement in Merchtem. Samen met Heyvaert, die daar ook de nacht zou doorbrengen. Maar zover is het nooit gekomen. Omstreeks 6.30 uur weerklonk een schot in het appartement. Heyvaert was in het achterhoofd geraakt en overleefde het niet.

Versie veranderen

Daarna begon D.C. aan wat zijn advocaat zelf het wereldkampioenschap ‘hoe-maak-ik-mezelf-verdacht’ noemde. In plaats van de hulpdiensten te bellen, verstopte hij het lichaam eerst in een schuur in de tuin, om er vervolgens wekenlang mee rond te rijden in zijn bestelwagen. Pas op 9 april werd het lichaam van Frederik teruggevonden. Nog altijd in de bestelwagen, die op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem geparkeerd stond. Ook stuurde hij een sms’je naar Heyvaert. “Om een alibi te creëren”, aldus het openbaar ministerie. Ook veranderde hij talloze keren zijn versie. Eerst opperde hij dat Heyvaert ‘zelfmoord had gepleegd’, daarna klonk het ‘dat het pistool was afgegaan toen hij ging zitten om vervolgens toe te geven dat hij het pistool ‘als grap’ tegen het hoofd van zijn vriend had gezet. Ook in zijn verhoor voor het hof van beroep kwam hij moeilijk uit zijn woorden en werkte hij zichzelf alleen maar meer in de problemen.

Klusje voor dealer?

Dit gedrag bleek meteen het grootste argument te zijn voor het parket-generaal om opnieuw 10 jaar cel te vorderen voor doodslag. “D.C. was behendig met wapens. Hij wist wat hij deed. Hij heeft de loop tegen het hoofd van het slachtoffer gezet en gevuurd. Zijn gedrag achteraf is niet het gedrag van iemand die per ongeluk zijn vriend heeft gedood.” Rudy Arts, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigde, deed een poging om het motief aan te duiden. “Hij heeft het pistool gekocht van een zekere Bobby, zijn Albanese drugsdealer. Misschien was het een klusje dat hij voor hem heeft uitgevoerd?” Mary counterde meteen deze veronderstelling. “Er is geen enkele link met drugsdossiers, zegt een speurder zelf. Het is simpel. In dit dossier is er geen motief omdat mijn cliënt nooit de intentie heeft gehad om Frederik Heyvaert te doden. Indien u meent dat hij hem bewust heeft gedood, dan moet mijn cliënt een psychopaat zijn. Dit is uit geen enkel deskundigenverslag gebleken”, stipte Mary nog aan. De verdediging vraagt dan ook de herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg maar zonder de intentie om te doden en vraagt dan ook een celstraf met probatie-uitstel. Uitspraak op 25 juni.