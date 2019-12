Ontmijningsdienst DOVO haalt obus uit Eerste Wereldoorlog uit Borghtvijver: “Hij bevat mogelijk nog springstof of mosterdgas” Wim De Smet

13u00 0 Merchtem De obus die maandagavond gevonden werd in de Borghtvijver in Merchtem is door een ploeg van ontmijningsdienst DOVO dinsdagochtend weggehaald.

Het oorlogsprojectiel werd gisteravond teruggevonden in de vijver naast het bekende restaurant De Passerele. “Toen ik vanochtend wakker werd, liepen de mannen van DOVO al in camouflagepak door het park”, vertelt eigenares Barbara Beeckman. “De gevonden obus was 30 centimeter lang en 9 centimeter breed. Volgens de mannen van DOVO bestaat de kans dat de obus nog springstof of mosterdgas bevat. Daarom hebben ze het projectiel meegenomen voor verder onderzoek.”

De kans bestaat dat er opnieuw meerdere obussen worden gevonden de komende weken. De vijver moet om de 10 jaar uitgebaggerd worden. In 2008 gebeurde dat ook al en toen kwamen er maar liefst acht obussen naar boven. “Blijkbaar zijn die obussen nog afkomstig van Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Barbara. “We zullen wel zien of er nog andere exemplaren gevonden worden. Het uitbaggeren van de vijver is trouwens noodzakelijk om de fauna en flora overeind te houden. Alle vissen werden eerst uit de vijver gehaald. Het ging om honderden zilverwindes, stekelbaarzen en karpers.”