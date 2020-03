Ondanks strenge corona-aanpak: wekelijkse woensdagmarkt in Merchtem gaat door Wim De Smet

13 maart 2020

14u30 1 Merchtem De wekelijkse woensdagmarkt in Merchtem gaat, ondanks de corona-maatregelen, toch door.

“In de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad staat niet vermeld dat de markten moeten afgeschaft worden”, meldt burgemeester Maarten Mast. “De winkels mogen ook openblijven. Dan lijkt het me veiliger om buiten aan een kraampje te staan dan in een drukke winkel in een lange wachtrij aan te schuiven.”

Mast volgt de richtlijnen wel op de voet. “Vandaag zeggen we dat de markt doorgaat, maar het is niet zeker dat er geen nieuwe aanbevelingen op komst zijn en dat we de markt alsnog moeten schrappen. Maar voorlopig verandert er niets en is het woensdag, net zoals anders, gewoon marktdag.”