Noodpost in sporthal van Merchtem blijft (voorlopig) open Wim De Smet

29 april 2020

16u30 5 Merchtem De noodpost in de sporthal van Merchtem wordt, in tegenstelling tot gelijkaardige initiatieven in de regio, niet gesloten.

De gemeenten Merchtem en Opwijk hebben samen met de huisartsen beslist om de noodpost nog een tijdlang open te houden. Wie zich ziek voelt, kan best eerst contact opnemen met de huisarts. Als die je niet kan ontvangen, word je doorgestuurd naar de noodpost. “Zo blijft er een gescheiden circulatie van mogelijke Covid- of niet-Covid-patiënten”, luidt het. “Onze noodpost fungeert hoofdzakelijk als triagepost, maar als de hogere overheid beslist om het aantal coronatesten op te drijven, is het de bedoeling dat deze testen ook in onze noodpost gebeuren.”

Mocht de noodpost alsnog sluiten de komende weken, dan willen de gemeenten Opwijk en Merchtem toch een kleinere locatie ter beschikking stellen om mogelijke coronapatiënten te ontvangen.

