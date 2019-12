Nieuwstraat gaat nachtje dicht voor ‘1 jaar Loos’ WDS

20 december 2019

16u00 8 Merchtem De Nieuwstraat in centrum Merchtem wordt op 27 december afgesloten voor alle verkeer.

Die dag heeft in Merchtem het dance-event ‘1 jaar Loos’ plaats. Op vrijdag 27 december wordt de rijweg vanaf 17 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer. Pas daags nadien om 6 uur gaat de rijweg opnieuw open.

In de Nieuwstraat geldt een parkeerverbod vanaf vrijdag 27 december 16 uur. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Bogaerdstraat, de Varkensmarkt en de Korte Ridderstraat. In de Krekelendries en op de Markt wordt het verkeer geweerd.