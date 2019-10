Nieuwe verkaveling in Peizegem krijgt een ‘Kleine Wildernis’ Wim De Smet

21 oktober 2019

15u10 2 Merchtem De nieuwe woonwijk in de Benoit Ballonstraat en de François Beukelaersstraat krijgt in de toekomst een ‘Kleine Wildernis’, een stukje groen waarin kinderen kunnen ravotten en iets opsteken van de natuur.

De Kleine Wildernis is een initiatief van het gemeentebestuur, de basisschool Ten Bos en de plaatselijke Tuinbouwschool. In de nieuwe verkaveling in het centrum van Peizegem ligt een lap grond van een kleine 650 vierkante meter die ingekleurd staat als groenzone. In plaats van dat stukje in te zaaien met gras en misschien enkele speeltoestellen op te plaatsen, koos het schepencollege voor een nieuw concept. “Een Kleine Wildernis is een stukje natuur vlak naast de deur waarin je kan ravotten, samenkomen, genieten en iets opsteken van de natuur”, zegt schepen van Jeugd Toon Luypaert (CD&V). “De kracht van zo’n Kleine Wildernis is dat we het samen uitdenken en uitvoeren met alle belanghebbenden in de buurt.”

Burgemeester Maarten Mast, die ook bevoegd is voor Natuur, is bijzonder verheugd over dit project. “Het ontwikkelen van extra toegankelijke natuur in Merchtem is een belangrijke doelstelling voor deze nieuwe bestuursploeg”, meldt Mast. “Dit is één van de verschillende vergroeningsprojecten die we momenteel aan het opstarten zijn. Tegen het einde van de legislatuur willen we een veel groener Merchtem en deze Kleine Wildernis draagt daaraan bij.”

Bedoeling is nu om het concept eerst uit te werken, waarna de leerlingen van de Tuinbouwschool een eerste ontwerp maken. Eind volgend jaar moet het project worden gerealiseerd.