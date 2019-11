Nieuwe naam op de most-wanted lijst: Kevin De Cooman (37) reed twee maanden rond met lijk van vriend Stéphanie Romans Wouter Hertogs

07 november 2019

05u30 0 Merchtem Een man uit Merchtem staat vanaf vandaag op de lijst met meestgezochte misdadigers van het land: Kevin De Cooman (37) moet 15 jaar cel uitzitten voor het doodschieten van zijn vriend Frederik Heyvaert (34). Hij is na zijn v eroordeling spoorloos verdwenen.

“Toen ik hem voor het laatst zag, was Kevin uit het veld geslagen. Die veroordeling viel hem zwaar, want hij heeft altijd volgehouden dat hij het niet expres heeft gedaan. Toch leek hij bereid om zijn straf uit te zitten.” Aan het woord: Sven Mary, advocaat die De Cooman verdedigde. De 37-jarige Merchtemnaar, geboren in Brussel, was op elke zitting van zijn proces aanwezig. Eerder dit jaar kreeg hij in het Justitiepaleis vijftien jaar cel voor doodslag op zijn kameraad Frederik Heyvaert uit Malderen.

De mannen kenden elkaar uit het uitgaansleven. Na een avond vol alcohol, een paar lijntjes cocaïne en MDMA belandden ze in 2015 op het appartement van De Cooman. Heyvaert zou daar logeren, maar kreeg om 6.30 uur een schot in het achterhoofd. De Cooman verborg zijn lichaam eerst in een schuur in de tuin. Daarna verstopte hij de doodgeschoten man in zijn bestelwagen. Intussen verspreidde De Cooman het gerucht dat Heyvaert drugsschulden had. De Cooman zou nog bijna twee maanden vrij rondlopen, tot speurders het lijk in zijn bestelwagen ontdekten op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem.

Na zijn arrestatie zei De Cooman dat hij niet meer precies wist wat er gebeurd was en legde een hele reeks verklaringen af. Eerst beweerde hij dat Heyvaert zelfmoord pleegde. Daarna schoot hij per ongeluk met het half-automatisch vuurwapen toen hij het wilde laten zien. Of nee, het wapen ging spontaan af toen hij ging zitten. Tot slot vertelde hij dat hij al spelend de trekker had overgehaald. Dat deed hij volgens zijn advocaat vaker als hij gedronken had. De lader zat niet vast aan het pistool. Maar De Cooman zou niet hebben beseft dat er wel nog een kogel in het wapen zat.

Het openbaar ministerie was niet overtuigd en eiste tien jaar cel voor doodslag. Een duidelijk motief was er niet. Niemand die op die fatale avond mee uit was geweest, had gezien dat Heyvaert en De Cooman ruzie hadden. Maar een motief had de rechtbank niet nodig om hem tot tien jaar cel te veroordelen voor doodslag. In hoger beroep kreeg De Cooman afgelopen zomer zelfs een strengere straf: vijftien jaar cel.

De Cooman zat niet in de gevangenis toen hij werd veroordeeld. Hij zat na zijn arrestatie vier maanden in voorhechtenis. Daarna kwam hij vrij en kon hij zijn proces als vrij man volgen. Hij kwam naar elke zitting tot aan de veroordeling in het hof van beroep in juni. Omdat hij telkens trouw naar het proces kwam, sprak de rechtbank geen onmiddellijke aanhouding uit. Hij mocht thuis wachten op de oproep om naar de gevangenis te gaan.

In een laatste poging om een lagere straf te krijgen, tekende zijn advocaat nog om in cassatieberoep aan. Ook al wilde De Cooman dat zelf eigenlijk niet meer. Toen dat vorige maand werd verworpen, was het einde oefening. Sindsdien is hij voor het gerecht spoorloos. Hij had zich moeten aanmelden in de gevangenis, maar is nooit komen opdagen. De Cooman heeft ook geen vast adres meer.

Sven Mary, zijn advocaat, denkt niet dat De Cooman ver gevlucht kan zijn. “Ik denk niet dat Kevin ver weg zal zitten”, zegt advocaat Sven Mary. “Hij is geen beroepscrimineel met een netwerk in het buitenland dat helpt om hem te verstoppen. Eigenlijk maak ik me vooral zorgen. Misschien is hem iets overkomen? Zijn familie is ook ongerust. Iedereen hoopt dat hij snel gevonden wordt.”

Het Fugitive Active Search Team (FAST), dat voortvluchtige veroordeelden opspoort, voegt Kevin De Cooman vandaag toe aan de Most-Wanted-lijst. Daarmee is De Coomaan officieel een van de twintig meest gezochte criminelen van het land. De politie vraagt iedereen die meer weet over de verblijfplaats van De Cooman om contact op te nemen. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail naar djo.perm@police.belgium.eu. Bellen vanuit het buitenland kan naar op het nummer 0032 2 554 44 88. Discretie wordt gegarandeerd.