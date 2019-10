Nieuwe flitsmarathon in Merchtem en Opwijk: 100 snelheidsduivels krijgen boete WDS

14 oktober 2019

16u40 14

De verkeerspolitie organiseerde het voorbije weekend een nieuwe flitsmarathon. Op de Brusselsesteenweg in Merchtem werd de snelheid van 354 wagens gecontroleerd. 69 bestuurders reden sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De snelste bestuurder reed 78 kilometer per uur.

De controles vonden ook plaats in het Eeksken in Opwijk, waar eveneens een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur van kracht is. Hier controleerden de agenten 179 wagens waarvan er 31 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid in het Eeksken bedroeg 81 kilometer per uur.