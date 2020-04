Nieuw vanaf 1 juli: dorpscentrum wordt zone 30 Wim De Smet

22 april 2020

10u30 0 Merchtem Vanaf 1 juli wordt het dorpscentrum van Merchtem ingekleurd als zone 30. Het gemeentebestuur wil met die maatregel de leefbaarheid én de veiligheid verhogen.

De goedkeuring van het voorstel gebeurt op de komende gemeenteraad. “Dit is een eerste maatregel om de leefbaarheid in de dorpskern te verbeteren”, melden burgemeester Maarten Mast en mobiliteitsschepen Lien Casier. “De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zal in het centrum gelden op de twee grote verkeersassen: in de August De Boeckstraat vanaf de Spiegellaan richting Brussel tot aan het kerkhof en richting Wolvertem tot en met de Reedijk.”

“Bij uitbreiding voeren wij deze snelheidsbeperking ook onmiddellijk in rond deze verkeersassen, vooral in de aanpalende straten”, luidt het. “Hierdoor komen ook de meeste scholen in het centrum in een permanente zone 30 te liggen wat de veiligheid ten goede komt, niet enkel voor de schoolgaande jeugd maar voor alle weggebruikers.”

De politie zal vanaf deze zomer controles uitoefenen om te zien of de nieuwe maatregel gevolgd wordt.