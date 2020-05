Na 3 maanden wachten: Fietsbieb opent op 20 juni de deuren Wim De Smet

28 mei 2020

16u45 0 Merchtem De Fietsbieb van Merchtem wordt op zaterdag 20 juni plechtig geopend. Oorspronkelijk zou de Fietsbieb op 20 maart al van start gaan maar de corona-crisis gooide roet in het eten.

“Na al dat wachten kunnen we eindelijk van start gaan”, meldt Rita Vandeloo. “De Fietsbieb is te vinden in het vroegere café De Bierboom in de Gasthuisstraat. Elke Merchtemnaar kan er dan een goede tweedehandsfiets ontlenen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.”

Het jaarlijks lidgeld voor de Fietsbieb bedraagt 20 euro. “De leden moeten ook een waarborg van 20 euro betalen”, luidt het. “Tijdens het volledige jaar kan het kind de fiets gebruiken of, indien nodig, inwisselen voor een groter exemplaar of een ander model. Na een jaar brengt de ontlener de fiets terug, verlengt het abonnement of kiest een andere fiets.”

De Fietsbieb zal elke derde zaterdag van de maand open zijn, telkens van 10 tot 12 uur. Op 20 juni wordt er uitzonderlijk ook van 10 tot 16 uur geopend en alleen op afspraak. “Vijftien enthousiaste vrijwilligers popelen om de eerste geïnteresseerden te onthalen”, weet Rita. “Zij leiden alles in goede banen, controleren en herstellen de fietsjes en zorgen voor de administratie. De Bieb start met een aanbod van vijfendertig degelijke tweedehandsfietsen in verschillende maten en we zijn nog altijd op zoek naar nog meer kinderfietsen. Mensen die nog een goede kinderfiets hebben die ze niet meer gebruiken, kunnen de Fietsbieb daar een groot plezier mee doen. Na een seintje komt de Bieb die graag ophalen.”

De Fietsbieb is een initiatief van Beweging. net met de steun van de gemeente Merchtem en de provincie Vlaams Brabant. Een afspraak maken kan via https://www.supersaas.be/schedule//Fietsbieb/Fietsbieb_Merchtem.