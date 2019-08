Music Time Peizegem viert honderdste verjaardag met een feestweekend en concert Wim De Smet

14 augustus 2019

12u35 1 Merchtem Muziekvereniging Music Time Peizegem bestaat 100 jaar en viert die verjaardag met een heus feestweekend.

Music Time Peizegem werd in 1919 opgericht onder de naam Fanfare Sint-Cecilia. “In Peizegem hadden we toen al de zangvereniging De Herleving”, vertelt voorzitter Anne Vanderstappen. “Toen De Herleving moest optreden op een muziekfestival in Merchtem, werd haar de toegang tot de kiosk ontzegd. Onze zangers mochten slechts aantreden nadat alle muziekkorpsen aan de beurt waren geweest. Veel Peizegemnaren voelden zich op hun teen getrapt en diezelfde dag nog werd beslist om zelf een fanfare op te richten.”

De fanfare gaf in 1920 al een eerste concert en in de jaren die volgden werd ook een toneelvereniging opgericht. “De toneelstukken moesten vooral extra geld in het laatje brengen om onze fanfare te laten overleven”, luidt het. “De toneelbond was tot 1934 actief.”

De jarige fanfare beschikt ook nog altijd over het authentieke vaandel dat in 1925 werd aangekocht. “Onze vlag kostte 3.000 frank en we zijn fier dat we die nog altijd in ons bezit hebben”, vervolgt de voorzitter. “Dankzij de steun van Remy Cochez hebben we die vlag in de jaren ’70 al kunnen restaureren.”

Harmonie

Vijftien jaar geleden besliste het bestuur om een eigentijdse naam te kiezen. Dat werd dus Music Time Peizegem. “Onze fanfare worstelde al een tijdje met een identiteitsprobleem. Omdat we ook klarinettisten in onze vereniging hadden, waren we eigenlijk geen fanfare meer maar wel een harmonie. Maar omdat we geen typische harmonie-muziek meer speelden maar wel modernere stuken, hebben we beslist om een nieuwe naam te introduceren. Sindsdien heten we Music Time Peizegem. Onder leiding van Dirk Legroux hebben we toen een vernieuwingsconcert gebracht. Dat was een groot succes.”

Het feestweekend van de jarige muziekvereniging heeft plaats op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Op vrijdagavond is er een wandelzoektocht, gevolgd door een Breugelbuffet en dixiemuziek. Op zaterdag zijn er vanaf 14 uur tal van standjes en optredens van verschillende muziekmaatschappijen. De muzikale apotheose volgt om 20.30 uur. De Peizegemse band Prozak, die nummers van De Kreuners coveren, sluit het weekend af.