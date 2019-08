Motorrijder verliest been bij ongeval met vrachtwagen in Merchtem Tom Vierendeels & Bart Kerckhoven

26 augustus 2019

09u06 6 Merchtem Een veertigjarige man uit Merchtem is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Brusselsesteenweg. Hij botste tegen een afdraaiende vrachtwagen. De toestand van het slachtoffer zou stabiel zijn.

Het ongeval gebeurde kort na 7 uur op de drukke steenweg tussen Merchtem en Wemmel in Hamme. “Een vrachtwagen kwam uit de richting van Brussel en draaide ter hoogte van de Lindestraat linksaf”, vertelt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Uit de tegenovergestelde richting kwam een motorfietser die de vrachtwagenchauffeur niet heeft opgemerkt.” Het kwam tot een botsing en de motard raakte ernstig gewond. De trucker zelf, een arbeider die in de omgeving aan het werk was en voorbijgangers schoten onmiddellijk ter hulp.

Stabiel

Volgens een buurtbewoonster verloor het slachtoffer zijn been bij het ongeval. Hij zou op weg geweest zijn naar werk bij een Brussels ziekenhuis. “De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn”, klonk het maandagnamiddag bij het parket. “Zowel de alcohol- als drugtest van de bestuurder van de vrachtwagen was negatief.” Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Hierdoor bleef de steenweg tot na de middag in beide richtingen volledig versperd.