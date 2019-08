Motorrijder kritiek na ongeval met vrachtwagen in Merchtem Tom Vierendeels

26 augustus 2019

Een motorrijder is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Brusselsesteenweg in Merchtem. Het ongeluk, waarbij ook een vrachtwagen betrokken is, gebeurde omstreeks 7 uur op het kruispunt met de Lindestraat. De omstandigheden van het ongeval worden momenteel nog onderzocht. De motorrijder is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het kruispunt is momenteel afgesloten voor het verkeer. Een verkeersdeskundige komt in opdracht van het parket Halle-Vilvoorde ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

