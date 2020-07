Mondmasker voortaan verplicht op wekelijkse woensdagmarkt in Merchtem



Wim De Smet

20 juli 2020

15u50 1 Merchtem Bezoekers van de wekelijkse woensdagmarkt in Merchtem moeten voortaan een mondmasker dragen. Wie dat niet doet, is niet langer welkom.

De nieuwe maatregel werd via een burgemeestersbesluit ingevoerd. “We verplichten de mensen om een mondmasker op te zetten”, zegt schepen David De Valck (Open Vld), die bevoegd is voor markten. “Aan de ingangen van de markt zullen onze mensen staan om te controleren of iedere bezoeker een mondmaskertje draagt. Bij het betreden van de markt moet iedereen ook de handen ontsmetten. We gaan bussen met alcoholgel voorzien.”

De maatregel is volgens David De Valck noodzakelijk. “We stellen vast dat er toch een serieus risico is voor een heropflakkering van het coronavirus”, luidt het. “Wij willen niet dat mensen kunnen vertellen dat ze corona hebben opgelopen in Merchtem.”

Bezoekers van de markt moeten ook verplicht een circulatieplan blijven volgen. Volgende maand heeft in Merchtem de jaarlijkse kermis plaats. “De jaarmarkt, die dan ook plaats heeft, werd al afgevoerd dit jaar”, vervolgt de schepen. “Ook de optredens hebben we afgeblazen. We gaan nu proberen om van de kermis nog een plezant evenement te maken, maar eenvoudig wordt dat allemaal niet.”