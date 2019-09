Merchtemse zwerfkatten krijgen eigen schuilhok Wim De Smet

26 september 2019

11u30 9 Merchtem Zwerfkatten die ronddolen op het grondgebied van Merchtem kunnen voortaan terecht in een speciaal schuilhok.

De maatregel maakt deel uit van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid dat begin dit jaar werd opgestart. Medewerkers van de gemeente gaan actief op zoek naar zwerfkatten, vangen ze, en laten ze vervolgens castreren of steriliseren bij de dierenarts. “Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar hebben we 37 volwassen zwerfkatten gevangen en laten behandelen”, meldt burgemeester Maarten Mast. “In diezelfde periode vonden we ook 32 zwerfkittens die opgevangen werden door de vzw Poezenbos. Al die katjes kregen een goede nieuwe thuis.”

De gemeente laat nu ook twee schuilhokken plaatsen. Zowel op de parking van de Krekelendries, in Merchtem-centrum, als achter de kerk van het gehucht Peizegem komt zo’n schuilhok te staan. “De hokken hebben twee compartimenten en bieden plaats aan drie tot vier katten”, vervolgt Mast. “De hokken zijn duurzaam, goed geïsoleerd en gebruiksvriendelijk. De toegangsruimte heeft twee in- en uitgangen. Zo hebben de dieren altijd een vluchtweg.”