Merchtemse Steltenlopers demonstreren hun talent tijdens Zomercarnaval in Hongarije Bart Kerckhoven

23 augustus 2019

15u24 6 Merchtem De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem trokken met 38 leden naar Hongarije waar ze deelnamen aan het vijftigste Zomercarnaval in Debrecen.

“Twee leden brachten alle stelten, blokken en muziekinstrumenten met een bestelwagen in twee dagen ter plekke en in evenveel dagen terug naar België. De overige leden namen het vliegtuig”, vertelt voorzitter Roger Daelemans. Voor de vijftigste editie van hun Zomercarnaval nodigde de Hongaarse organisatie groepen uit landen als Colombia, Indonesië, Japan en Taiwan uit, samen met een zestal Europese groepen. “De steltenlopers traden op het stadsplein op, namen deel aan een avondstoet en gaven enkele actes de présence in het tot de nok gevulde Nagyerdei voetbalstadion van Debrecen. Hoogtepunt was de bloemencorso. Aan de acht podia gaven ze kleine demonstraties van het ‘onder door gaan’ en het molenwieken op één stelt.”

De leden maakten nadien ook tijd om een bezoek te brengen aan enkele bezienswaardigheden in de stad. De komende weken trekken de steltenlopers onder andere nog naar Duitsland. Enkele weken geleden werd hun optreden in Tunesië nog in allerijl afgelast door het overlijden van de president maar die kater is nu definitief doorgespoeld.