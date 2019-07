Merchtemse ballekesworp voortaan zonder gehaktballetjes en dat zint ex-burgemeester niet: “Van tradities blijf je beter af” Wim De Smet

25 juli 2019

10u20 16 Merchtem De gehaktballetjes van de traditionele Houten Ballekesworp in Merchtem worden vanaf dit jaar vervangen door een geschenkje. “Omdat niet iedereen de balletjes opat, lag de straat hier altijd vol vlees. Dat kan echt niet meer”, zegt schepen Julie Asselman (Open Vld). Voormalig burgemeester Eddie De Block, die de ballekesworp ooit bedacht, reageert ontgoocheld.

De Houten Ballekesworp is traditioneel een van de afsluiters van de jaarlijkse kermis in Merchtem. Vanop het balkon van het gemeentehuis worden dan duizend gehaktballetjes, ingewikkeld in aluminiumfolie, in het publiek gegooid. Tien van die balletjes bevatten een jeton met een nummertje op. Wie zo’n jeton terugvindt in het balletje, krijgt nadien een mooie prijs.

Geschenkje

De ballekesworp werd 18 jaar geleden ingevoerd door Eddie De Block, de nonkel van Julie Asselman. Maar vanaf dit jaar gooit de vernieuwde bestuursploeg het over een andere boeg. “We vonden het niet meer kunnen dat we elk jaar zo veel vlees verloren zagen gaan”, zegt Asselman die bevoegd is voor kermissen. “Veel mensen aten de balletjes niet op. Ze prutsen ze open, controleerden of er een jeton in stak, en gooiden de rest op de grond. Daarom vervangen we het gehaktballetje door een ander geschenkje. Wat het precies wordt, maken we pas later bekend.”

Eddie De Block is teleurgesteld. “De ballekesworp was een mooie traditie geworden en daar morrel je maar beter niet aan”, zegt hij. “In Brugge doen ze ook geen Heilige Bloedprocessie met een emmer melk. En tijdens de Paardenprocessie in Opwijk vervangen ze de paarden ook niet door fietsen. Een ballekesworp zonder gehaktballetjes, dat is niet meer hetzelfde. De authenticiteit is weg. Van tradities blijf je beter af.”

Kuisploeg

De ex-burgemeester heeft het ook moeilijk met de verklaring van zijn opvolgers dat er te veel vlees verloren ging; “De meeste mensen aten dat balletje gewoon op want ieder jaar kregen we te horen hoe lekker onze balletjes wel niet waren. En na de ballekesworp kwam de kuisploeg van de gemeente alle restjes, vooral aluminiumfolie, opruimen.”

“De balletjes werden op vrijdag klaargemaakt. Ze werden gebakken in de keuken van het OCMW nadat het gemeentepersoneel de balletjes al gerold had. Nadien gingen we met zijn allen een frisse pint drinken op een terrasje. Dat waren altijd heel toffe momenten.”

Toch wil De Block de nieuwe bestuursploeg niet overtuigen. “Ik wist van niets maar het nieuwe bestuur heeft geen verantwoording aan mij af te leggen. Ik wil ze dus niet overtuigen om toch maar gehaktballetjes te gebruiken. Als ze de traditie willen veranderen, dan doen ze maar. Maar niet elke verandering is ook een verbetering.”